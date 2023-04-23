大台中轉運中心目前持續施工中，預計2025年下半年完工啟用。(台中市府提供)

推動舊城區活化，飯店、百貨業者近來持續插旗台中舊城區，為滿足未來停車需求，台中市政府交通局斥資19億元，興建地下3層、地上1層的「大台中轉運中心」，目前工程進度已達14.53％，預計2025年9月完工啟用；此外，位於西區的興中停車場也將改建為地下2層、地上5層立體停車空間，預計2024年底啟用。

台中舊市區在疫情下力拚逆勢成長，中區區長林忠訓說，近幾年包括宮原眼科、第四信用合作社等文創旅店、特色商家進駐，讓舊城區增加許多亮點，連熄燈22年的中央書局也重新開張，許多業者不願意放棄舊市區，透過點線連成面，是城市活化的契機。

「交通建設到哪裡，繁榮商機就到哪裡」，交通局強調，位於東區、緊鄰中區的重量級交通建設「大台中轉運中心」已開工，完工後將可提供507個汽車格位、1290個機車格位及116個自行車格、12個轉運大客車格，藉由讓停車更方便，打通交通任督二脈，帶動舊城區加速活化

交通局指出，地下3層、地上1層的大台中轉運中心，將在2樓設置人工平台，藉以創造友善行人空間，可銜接台中火車站、捷運藍線、機場捷運線等，分流人潮至綠川、舊城區及北側干城商業區、南端鐵道文化園區、舊倉庫群，目前工程進度達14.53％，預計2025年下半年完工啟用。

此外，位在中區的興中停車場改建為立體停車場，目前工程已完成至地上3層結構體，交通局表示，該量體將興建地下2層、地上5層，並另外增築第6、7層作為台中市智慧停車管理中心，將分兩階段啟用，停車場部分預計2024年底完工，智慧停車管理中心則於2026年底啟用，將透過交通便利等帶動舊城區華麗轉身。