美國總統拜登今晚表示，美國軍方已從蘇丹首都喀土穆（Khartoum）撤離美國大使館人員。他並表示，蘇丹準軍事組織和政府軍間的戰鬥「不道德」，呼籲「立即且無條件停火」。

法新社報導，拜登在聲明中說：「今天，美國軍方奉我命令，展開將美國政府人員撤出喀土穆的行動。」他還表示，大使館「暫停運作」。

隨著蘇丹內亂進入第2週，拜登敦促「立即且無條件停火」、「人道援助進入不受阻礙」且尊重「蘇丹人民意願」。

拜登說：「我為我們大使館工作人員的非凡奉獻自豪，他們憑藉勇氣和專業精神履行職責，具體展現了美國與蘇丹人民的友誼和連結。」

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在另一份聲明中表示，由於蘇丹內亂已造成數以百計民眾死亡、數以千計人員受傷，「安全風險大且不斷升高」，他已下令撤離工作人員及其家屬。

布林肯說：「我們提醒交戰雙方遵守國際人道主義法規定的義務，包括與保護平民相關的義務。」（譯者：鄭詩韻/核稿：楊昭彥）1120423