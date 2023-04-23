北市一名劉姓男子與女網友A約在工作室見面，未料劉男竟強行侵犯A女，事後接受偵訊時，還稱2人為合意性交，且自己確認過A女「很M」等語，但法官不採信，審理後依犯強制猥褻罪，處有期徒刑8月，又犯強制性交等2罪，各處有期徒刑3年6月，應執行4年10月。可上訴。

判決書指出，劉姓男子透過交友軟體認是A女，2021年間邀約A女前往個人工作室用餐及看電影，A女不疑有他赴約，未料卻被劉男求歡，在生理期期間強行遭劉男射精在肚子上且侵犯2次，途中劉男甚至持BB槍恐嚇A女不准離去，劉男完事後搭載A女到捷運站，A女搭捷運離去後報警處理，全案才曝光。

對此，劉男否認犯罪，稱自己僅與A女發生1次性行為，雙方為合意性交，他有咬、打A女，是因為跟A女確認過A女「很M」，他認為那樣的方式可以增加情趣。

台北地院審理時，法官比對A女的證述，認定A女的說詞前後一致，倘若非親身經歷，實在不可能憑空捏造這些情節，再加上A女與劉男僅是第一次見面的網友，無結怨，沒理由冒著偽證風險構陷劉男，且A女每次提起案發過程都會情緒激動、出現哭泣反應，認為其證詞有一定的可信程度。審酌後，依犯強制猥褻罪，處劉男有期徒刑8月，又犯強制性交等2罪，各處有期徒刑3年6月，應執行有期徒刑4年10月。可上訴。