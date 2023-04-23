三立iNEWS財經台台長陳斐娟和總監王志郁帶領主播黃倩萍、高毓璘和所有同仁，今（23日）參與了大甲媽祖進香遶境的第三天的行程，大夥和香客一起排隊等神轎，體驗人生第一次「鑽大甲媽轎底」，當大甲媽神轎從頭頂經過的那一刻，眾人直呼好感動，「覺得整個人容光煥發」。

一行人清晨五點搭遊覽車就從台北出發，台長陳斐娟帶領大家搭乘遊覽車「和大甲媽相約不可以遲到，四點就起床，我是人生第一次走進隨香的人群，感受很真實的人情味」。主播王志郁參與採訪播報大甲媽進香遶境已經20年，今年特別發起請同仁們一起跟大甲媽走一段「我進三立第一年就被指派跟著大甲媽進香隨行採訪，之後每年都到，大家每次問我心得，我覺得自己走一次的感受最真實」。

三立財經iNews黃倩萍和高毓璘兩位主播，同樣是大甲媽進香遶境隨行的人生初體驗，「我隨機問幾位媽媽，都說隨行是幫家人祈福，攝影棚𥚃看到的感動畫面今天都出現在眼前」，高毓璘說「我們空手來但得到很多熱情民眾給的補給品，希望女神保佑大家平安」。

2023年大甲媽祖遶境進香盛大登場今年人潮多過往年，iNEWS財經台𢹂同聲寶公司並獲得彰化北斗太子宮協助，在彰化北斗太子宮前，設立攤位發給香客發財金和飲用水和大家結緣，祈求媽祖保佑三立財經iNews收視長紅。今天和聲寶公司𢹂手設攤位，聲寶公司總經理許經朝和三立財經的眾女神主播，共發出三千份發財金，希望疫情解封後的，大家一起迎接經濟復甦的美好生活。