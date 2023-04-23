南韓人氣實況主「企鵝妹」（柳允進）曾在2018年底來台留學，以清新甜美的形象吸引大批粉絲關注，之後轉戰歐美實況圈將近2年半，去（2022）年才又回到台灣。而她今（23）日突然在IG上打卡，宣布將從宜蘭出發徒步環島，消息一出立刻掀起熱議。

企鵝妹近期到處飛往各地，並以行走的方式開直播，今（23）早突現蹤台灣，透過IG在宜蘭打卡，先是用英文向大家問好：「早安！也許今天開始會是我人生中最大的挑戰！我將要橫跨整個台灣，祝我好運！」隨後又再以中文宣布：「我打算從今天開始走遍台灣！！祝我好運。」

而她也附上2張自拍照及路線圖，可見她穿著很輕便，看起來已經準備好迎接後面的挑戰了，從地圖上也可看見她預計從宜蘭走到屏東最南端，全長共計634公里，讓網友看了都驚呼，「真的是用走的欸，respect」、「Good luck，企鵝妹加油」、「我已經感受到妳的腳在痛了」、「妳可以的Jinny」，此貼文目前已累積1.2萬人按讚，並引來大批粉絲加油，可見她的人氣仍然不減。