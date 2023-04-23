金門縣消防局仍出動橡皮艇執行水域搜救。（于家麒攝）

金門縣消防局仍出動橡皮艇執行水域搜救。（于家麒攝）

金門縣金湖鎮32歲許姓男子22日下午2時許離家未歸，家屬心急如焚報警，警方今（23日）在許男住家附近蘭湖湖面發現疑似他的拖鞋，研判許男可能落水，但因無人目擊是否有人落水，消防局仍出動橡皮艇執行水域搜救。

家屬指稱，許男離家時身著深色衣服、長褲、腳著藍白拖，附近監視器拍到的最後身影是出現在小徑圓環瓊徑路口。

警方今早至許男住家附近執行巡邏搜尋任務時，行經村落旁的蘭湖時，發現湖面漂著一腳疑似許男離家時穿著的藍白拖，因地緣關係，研判很有可能失蹤的許男已落水，緊急通報消防局出動橡皮艇前往搜索，但因現場並無人目擊有人落水，警消也只能針對該水域持續搜索。

金門縣消防局表示，今上午11時07分接獲報案蘭湖疑似有人溺水案件，立刻出動各式車輛6輛及消防人員8名前往現場搜救，並調派橡皮廷與潛水人員下水搜尋；不過因蘭湖水域廣闊，水深最深處達17公尺、岸邊平均水深也接近3.5公尺，加上湖水混濁、湖中水草眾多，加深搜救難度。

警消已在現場成立臨時指揮中心，消防局長呂英華與金湖分局長陳科宏稍早也趕抵現場坐鎮指揮，期望能盡早找到人。

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