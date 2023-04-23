從裡到內等細節的施工，志工們都不馬虎。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市餐飲業產業工會志工準備佳餚慰勞志工。。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

集結台南多個職業工會熱心志工的「做工行善團」，23日前往將軍區、學甲區為弱勢家戶修繕房屋，受扶助案家看著志工犧牲自己的周末假日，一棒接著一棒施工、修築，讓老屋由原本殘破不堪的樣態，漸漸嶄露新氣象，期待有個更加舒適又健康的居住環境。

將軍區的66歲陳老先生，獨自住在沒有屋頂的磚塊屋，遇到惡劣天氣，甚至無法遮風避雨，因為收入不穩定，需仰賴親友及善團捐贈物資度日，做工行善團志工利用假日為陳老先生修築老屋，從裡到外、從上到下等每個環節的工程施作都不馬虎，日前也自二手家具倉庫搬運床組、桌椅、小冰箱等家具送給陳老先生，讓整個屋內的氛圍溫暖了起來。

另一案是學甲區三慶里洪女士所居住房屋，因今年初發生火災，屋內大部分空間已遭燒毀，目前洪女全家生活仰賴女兒的身障生活津貼每月5000多元，以及兒子在螺絲工廠工作的微薄薪資，做工行善團接獲個案後，啟動修築計畫，今天由泥水業職業工會的修繕志工們進行牆壁地面粉刷填補美化工程，陸續還有鋁製、電氣、木工、油漆等修繕志工接力施工。

市府勞工局說，做工行善團不僅利用假日修繕弱勢家戶的房子，若接獲過去服務的案家急需家具，也會前往協助，像是日前得知南區潘姓案主，其照顧一名自閉症兒子及身障先生，家庭經濟拮据，因為臥睡的沙發椅破舊不堪，前天木工志工特別撥空搬送一組沙發床送給案家，案主看到送來的沙發床不禁落淚，感謝志工這麼快速的幫忙。