霹靂舞年度盛事Red Bull BC One Cypher Taiwan，22日下午在台北CORNER MAX激烈對戰，現場超過500名觀眾與25萬名線上觀眾見證冠軍誕生，最終由現役霹靂舞國手B-Boy Quake（孫振）擊敗國訓中心室友B-Boy LILMA（劉承德）二度奪冠，來自City4/KGB Crew 的現役霹靂舞國手B-Girl Jia Li（楊加力），擊敗對手B-Girl Sophia（許馥雅）贏得B-Girl冠軍，孫振和楊加力將代表台灣前往巴黎，爭取在10月21日Red Bull BC One世界總決賽的最後席次。

孫振賽後說道：「Red Bull BC One是我從小就夢寐以求的殿堂。去年很幸運能受邀擔任紐約總決賽的種子，雖然很可惜當時沒能比到最後。今年我從海選一路闖關，希望能在Last Chance Cypher獲得總決賽門票，再次站上這個舞台。」

「我要將冠軍獻給支持我的爸爸！」Red Bull BC One 台灣決賽B-Girl冠軍由同樣是霹靂舞國家隊的B-Girl Jia-Li （楊加力）奪下，她在最終一戰對上年僅16歲的B-Girl Sophia（許馥雅），楊加力以大量技術風格跟頭轉、細膩的手部動作細節配合良好的音樂性，展現其苦練的成果，她表示：「因為我是跨風格，身體素質影響表現，今天能夠掌握舞步變化的優勢，都是平常練習的成果，才有辦法在動作變換間提升與突破。」

Red Bull BC One從2004年舉辦首屆以來，已累積超過上萬名霹靂舞者報名參加，更被視為全球霹靂舞一對一賽事的最高殿堂。除了舞蹈招數及技巧，Red Bull BC One亦重視個人風格，舞者必須展現自己的舞步來進行一對一Battle，相當考驗舞技及現場掌握度，因此成為全世界霹靂舞者挑戰的賽事目標。