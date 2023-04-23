為改善交通瓶頸、減少車禍意外發生，台中市警局第四分局針對轄區內易肇事路口做大數據分析，並傾聽居民意見，日前在南屯區環中路、五權西路口研議在地化、客製化適時適地的交通具體防制策略，並於交通意外熱時增派人員疏導車流，果然有效減少事故發生，比例高達減少比例更高達46.67％。

台中市去年10大易肇事路口以西屯區7處、南屯區有2處、北區有1處，其中南屯區的環中路與五權西路口更名列10大意肇事路口之首，警方分析，因該路口銜接高速公路、快速道路及台中精密園區、市區，是車流匯集點，主要肇事原因為「未注意車前狀態」與「變換車道與方向不當」。

為解決環中路、五權西路口車禍意外頻傳的問題，警四分局長李建興今年2月即率員實地勘查，運用大數據分析該路口碰撞構圖及相關意外分析，規畫在環中路與公益路口南下方向增設「直行環中路機車請行駛內側車道」標誌，並於環中路與五權西路口南下方向右轉車道增繪車道導引標線。

而為減少駕駛人違規情況，警方也在易肇事路口放置擬真人的警察人形立牌及裝設爆閃燈，並於早上7點到9點、下午5點到7點的交通事故熱時增派人員疏導車流，搭配巡邏員警穿梭各路口，提升見警率。

經統計，今年1至3月該路口包括闖紅燈、不當變換車道等科技執法取締件數為1259件，2至3月交通事故發生共16件、比去年同期的30件減少了14件，顯見改善策略確實奏效。