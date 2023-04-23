7-11「天后X鎮瀾宮籖詩包子」印有隨機36種不同籤詩的包子蒸炊紙，6顆一袋310元。（7-11提供）

全家推「女神好運卡」、35款獨家周邊，讓信徒線上線下都能方便購入開運好物。（全家提供）

台灣人愛拜拜，潛藏的信仰商機不容小覷。市調顯示，有5成人看到廟就想拜，其中第一名受歡迎的神明就是媽祖，其次是財神跟觀音。有電商透露，疫情趨緩，3月遶境盛會讓相關品項銷售量較去年同期暴增3成。超商自然不錯過商機，台中大甲媽祖遶境如火如荼開始，媽祖周邊與美食順勢出籠，超商通路密集成為信徒最佳補給站，最夯品項莫過於點心、冰飲品，有望帶動買氣至少1成。

7-11門市預購推「瘋媽祖」專區，主打「天后x鎮瀾宮籤詩包子」，印有隨機36種籤詩的包子蒸炊紙，搭紮實肉餡，讓信眾在家就能邊吃邊求籤；另即起開賣「媽祖遶境隨取卡」，每張售價711元，保證放大至777元，隨取卡卡套還可變身保佑立牌，現還有「大甲媽祖鎮瀾宮精品集點送」，集滿6點並加價有機會帶走保溫杯、側背包等好物。

看好信徒在遶境活動中喜愛點心補充精神，全家推金飯糰系列三角飯糰，主打新口味「熟成明太子」，45元。（全家提供）

全家專攻金飯糰系列三角飯糰，以韓國直輸海苔及台南特等米為食材，標榜餡料份量升級，共有13種口味包含肉鬆、鮪魚等及新款「熟成明太子」，6月13日前，凡會員買金飯糰系列商品，可參與集章免費換金飯糰；另線上線下也有女神專區，蒐羅破35款媽祖周邊，包括「宮徽茄芷零錢包」等，並開賣售價818元「女神好運卡」，內含818禮物卡及70元加碼紅利金。

萊爾富24日至28日限時5天，祭出哈根達斯指定雪糕買3送3優惠。（萊爾富提供）

萊爾富5月2日前祭Hi Café 咖啡全品項第二杯7折，若買大杯美式或大杯拿鐵加10元就送香蕉；想要補充能量，也有2顆茶葉蛋搭指定光泉飲品，只要45元好康；24日至28日也有哈根達斯指定雪糕買3送3優惠。

OKmart「福源-花生麻糬雪糕」以花生牛奶雪糕夾著雪白麻糬，層次豐富，59元。（OKmart提供）

OKmart用最新冰品迎戰，以福源花生醬製作雪糕，其中「福源花生夾心雪糕」延續品牌帶有花生顆粒的特色，搭配花生脆皮香脆沁涼；「福源花生麻糬雪糕」則將花生牛奶雪糕包夾軟Q麻糬，口感有咬勁；另5月3日前會員獨享全品項飲料糖餅2件抽抽樂，最低1折起。