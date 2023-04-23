陳男生前曾在臉書PO文分享決定撤退的影片，沒想到卻不幸殞落山林，令山友感到不捨。（翻攝自陳男經營的臉書粉絲專頁）

56歲華裔美國籍葉姓女教授與陳姓男領隊等6人，攀登北三段能高安東軍縱走路線，18日入山後卻碰上最強春雨鋒面，走在最後的2人不敵山區狂風強雨跟低溫，陳失溫命喪山林，葉失聯迄今，其他4人平安下山。不過陳男19日曾在臉書PO文提到「一個可以走很快，一群人卻可以走很遠」，並分享撤退決定的影片，雖未直白提及原因，卻令人引發遐想。

據了解，陳男為高山嚮導，持有「教育部體育署」核發「山域嚮導證照」，經常帶團上山，曾去過大小霸、戒茂斯上嘉明湖、栗松野溪溫泉等，並會在臉書、Instagram與Youtube等社群平台，與山友、粉絲分享高山美景，介紹裝備及山域迷路自救方法，在登山界中小有名氣。

陳男18日入山當天在臉書PO文表示「能高安東偶來啦」，並於卡賀爾山打卡，分享一段32秒穿越箭竹林的影片，指出自己剛離開光被八表，正在鑽箭竹林「游泳」，要前往電塔營地紮營，由於箭竹林高過他的身高，完全快淹沒他，讓他直呼「好累」。

能高安東軍沿線上，僅有天池山莊可供遮風避雨，其他均需自行紮營。（羅亦晽攝）

陳男接著19日下午又PO文，不過文章卻提到「一個可以走很快，一群人卻可以走很遠，很遺憾也很可惜」，並上傳一段52秒的影片，指出自己目前正躲在箭竹林避風處等待主揪（葉女），依照行程進度推估，心裡有底，有可能今（19日）晚到大陸池營地過夜後，明（20）要沿路折返撤退。

他接著說，整段過程說來話長，撤退最主要的原因並非天氣，直指自己身上都是乾的，山區風大霧濃，希望可以把這次過程當成實戰經驗剪輯成影片作為登山經驗與大家分享，沒想到陳男卻在影片上傳隔日殞落山林，令不少山友感到不捨，還有人在留言串提到「遇到不尊重嚮導指揮的隊員，你辛苦了」，不免令人引發遐想。

能高安東軍縱走路線。（羅亦晽攝）

能高安東軍縱走路線。（羅亦晽攝）

能高安東軍縱走路線上，不時可以發現水鹿蹤影。（羅亦晽攝）

而此次事故也引發登山相關社團熱議，有人認為氣象局已於前幾天預報鋒面來襲山區天候不佳等資訊，為何該團還執意上山；有人指出，再美的美景都不值得用一條命換來欣賞的機會，才6個人就分梯移動，而且墊後出事這梯完全沒有帳篷，質疑沒有考慮到走散與迷路或出狀況的可能性；也有人認為中央急著開放山林政策，卻未想到國內登山教育的不足。

一名資深的游姓山友表示，能高安東軍路線近日經社群平台與媒體介紹為「入門縱走路線」，吸引許多新手攀登，但入門並不代表安全、好走，且步道沿線僅前端有天池山莊能遮蔽風雨，往前走就只能在稜線上紮營，「相當吃天候」，且有些山友會請協作幫忙背負主食、帳篷或睡袋等物，不過還是建議登山期間，隨身攜帶保暖、防風防雨的裝備、備用藥物、避難毯等物。