抓到了！明德外役監受刑人脫逃2天 台南山區宮廟落網 15:082023/04/23 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南明德外役監受刑人脫逃2日，遭警方逮回。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南明德外役監受刑人張天昊利用外役監獄作業中脫逃，21日遭刑事局發布通緝，張男23日下午13時50分在台南市東山區的廢棄宮廟落網，警方調查後將解送台南地檢署歸案。 大雨跳過台南！他驚見「空白神秘結界」 1.2萬人笑歪 橫行台南暴力取財 竹聯幫信堂分會8惡煞遭逮 台南新營衝觀光！ 邀單車族漫遊天鵝湖、長勝營區 #台南 #張天昊 #明德外役監 #東山 #落網 也許您會感興趣 推薦閱讀 明德外役監又傳人犯脫逃！全國警急通緝強盜犯「張天昊」 16:132023/04/21 社會 台南2車路口碰撞！ 轎車側翻90度卡電桿和圍牆間釀3傷 16:042023/04/22 社會 台南宣布老人健保免費！這位立委大讚黃偉哲「負責任市長」 15:352023/04/21 寶島 台南藏金閣免廢市集 推「無現金交易」熱鬧滾滾 12:492023/04/22 生活 搶母親節孝親商機 台南晶英一條龍式全包了 09:192023/04/21 財經 如過路財神！ 學甲清潔隊清運家具 2度拾獲貴重物品 12:302023/04/23 寶島 《百貨股》統一超搶賺國旅財 「關廟服務區」開幕 13:072023/04/22 財經 選秀節目《BOYS PLANET》排名被疑造假 開分身投票畫面流出 18:032023/04/21 娛樂 小吃店點這道菜爽嗑 女友嫌噁吐了一地！兩派網友吵翻 16:392023/04/22 生活 趙建銘搶先一步出獄！父親趙玉柱假釋案審核中 14:052023/04/21 社會 台南柳營太康綠隧土芒果節 體驗兒時「摃檨仔」 16:262023/04/22 寶島 阿扁女婿趙建銘出獄明顯消瘦 弟親接低調不語返家 20:302023/04/21 社會 韓選秀《BOYS PLANET》最終排名出爐 大陸練習生奪冠創造歷史 12:082023/04/21 娛樂 接任「天下第一檢」檢察長 鄭銘謙：將戮力從公 10:082023/04/21 社會 台南為何「被雨神無視」 一圖揭真相 有人擋路 08:342023/04/21 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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