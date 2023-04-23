台東縣關山大圳幹7幹8閘門前今日上午發現1名婦人被樹枝卡在橋墩下，人已明顯死亡。據了解，死者是81歲鍾姓婦人，她平時都會與北部親屬聯繫，不過近日最近卻一直無法聯繫上她，向警方報案，沒想到找到人時卻已經天人永隔，而詳細死因有待檢警進一步調查釐清。

經初步了解，死者為81歲的鍾姓女子，平時與居住北部的親屬聯繫，親屬因多日未聯絡到她，23日上午7點多打電話向派出所報案協尋，經海端聯合所員警於關山鎮德高里日新水圳旁，發現有一雙拖鞋及雨傘，沿著水圳往下游尋找，直到於9時4分許在橋墩下發現失聯的死者，被樹枝卡在橋墩下。

後續立即聯繫偵查隊及關山消防隊到場，於10時20分許將人撈起後，送關山慈濟醫院，後續將報請台東地檢署相驗，以釐清死因。

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