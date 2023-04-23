張文綺不僅在演藝圈發展順遂，去年7月開始積極拓展鹽酥雞副業，她的首家加盟店將於5月初開幕，今（23日）開心在社群分享她的新頭銜「炸綺來品牌品創始人」，不料宣傳文案印成「創使人」，讓她直呼「真的去了了惹」。

張文綺今在臉書開心寫道，「終於可以曝光了...以下開放各種天花亂墜的讚美，炸綺來品牌品創使人，是我是我」，文案一出便吸引苗可麗、方馨、楊繡惠、梁赫群、米可白等明星好友留言恭賀，不僅稱讚宣傳海報很美，還直呼她為女神。

結果，眼尖的黃豪平發現文案及海報都有錯字「創『使』人？但很美」，張文綺笑回「真的去了了惹，但沒關係很順，在我身上⋯⋯合理」，用幽默化解失誤。網友也紛紛笑說「很有天才衝衝衝的風格」、「看天才衝衝衝習慣了，所以我們就習慣了」、「我正要問，創使人與創始人的不同」，還有人說這個失誤很有張文綺的風格。

事實上，張文綺曾透露自己有閱讀障礙，看不懂課本、文字，在學期間的作業都要依靠媽媽等家人幫忙。先前有網友為此質問她的工作能力，「妳不是有閱讀障礙嗎？為什麼還有辦法創業？而且還可以經營的有模有樣，閱讀障礙是真的嗎？」張文綺當時坦言閱讀障礙確實影響她的求學，但這跟創業毫不相干：「我是有閱讀障礙，但我不是智能障礙好嗎？」