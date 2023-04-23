一名網友表示，以前經常到台中一中飲料店買「可樂ㄋㄟㄋㄟ」，大讚口感超好喝，但每次喝必拉肚子，他將其PO上網引發網友驚呼「這是什麼驚人的組合？」貼文也釣出不少在地人說，可樂奶是台中一中名產，只可惜已沒有營業，還大讚口感跟漂浮可樂一樣好喝，「是極品」。

原PO昨（22）日於臉書社團《老百姓日常三餐交流會》上傳一張照片指出，以前在台中一中，每兩三天都會到某間飲料店買一杯「可樂ㄋㄟㄋㄟ」，就是可樂加牛奶。只可惜店家已不再營業，他說「真的好喝啊，但每次喝都會清腸胃（拉肚子）。」

圖文曝光，網友也紛紛留言，「這是跟大冰奶同等級的概念嗎？」、「這是什麼驚人的組合？」、「原來可以這樣混著喝？」、「真假啦？這樣喝？」、「感覺口感很特別」、「便秘苦主來報到」、「可樂奶超噁」、「聽起來好可怕」。

當中有不少人知道原PO說的飲料店是「可樂奶」，「跟漂浮可樂很像」、「很久沒喝會想念的一中街名產可樂奶」、「可樂加奶精球也是極品」、「我試過一次，就比較稀的飄浮可樂」、「我也覺得滿好喝」、「奶油啤酒的感覺，但沒有酒味」、「可樂奶倒了嗎？」、「可樂奶！國中超常去逛，然後買一杯」。