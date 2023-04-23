副總統賴清德參選2024總統，其兩岸政策主張備受關注。賴清德今天肯定前總統府資政辜寬敏主張的「兄弟之邦」，作為兩岸相處之道，強調這應該是未來兩岸要走的方向，也希望未來這個理想能夠在兩岸開花結果，造福兩岸人民的福祉。

辜寬敏今年2月27日辭世，家屬及親友今天下午為其舉行「辜寬敏先生追思紀念會」，蔡英文總統親自出席頒贈褒揚令。

蔡英文致詞表示，辜寬敏是陪伴我們在民主道路上努力打拼的重要的前輩，今天她代表政府頒發褒揚令，感謝他對台灣的貢獻，辜用他的一生，壯大台灣民主的力量，這股力量讓台灣開出民主化的果實，讓世世代代的台灣人都能生活在民主的環境中。

她說，辜曾說過，只要是對國家、對人民、有幫助的事，他都會盡自己的力量去做，未來我們會以台灣為念，將辜的理念傳承下去，守護民主化的果實，讓台灣更為堅韌、更為強韌的、成為一個更好的國家「們一起努力」。

辜寬敏生前對賴清德期許頗深，賴清德全程用閩南語致詞表示，辜寬敏不只為台灣主權民主自由犧牲貢獻，也點出兩岸相處之道，認為「兄弟之邦」是未來兩岸應該要走的方向，為了此事， 辜寬敏做過很多努力，「我們也希望未來這個理想能夠在兩岸開花結果，造福兩岸人民的福祉」。

賴清德強調，他相信太平洋有夠大，能夠容納美國和中國競爭，台海也有夠闊，能夠容忍台灣和中國在此生存發展，「這是我們應該有的共同目標」。