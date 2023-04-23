4月即將步入尾聲，面對過去一段時間的不順，《搜狐網》運勢專欄點名3生肖即將熬出頭，成為鯉魚躍龍門的真正贏家，不僅有望升官，連帶財運也一飛沖天，得以擺脫昔日苦哈哈的日子。

▍生肖蛇

生肖屬蛇的人聰明伶俐，和人打交道的過程中容易讓人留下深刻印象，雖然過去在事業上一直沒能有比較突出的成績，然而隨著4月底的到來，總算得以熬出頭，不僅獲得長官的理解和支持，同時也有更多的機遇找上門，記得好好把握，有助於事業更上一層樓。

▍生肖馬

生肖屬馬的人自信樂觀，相當安分守己，不在意外界的批評指教，總認為自己行得正坐得直，就算飽受委屈也能一笑置之，熬過那些最艱難的時刻。不過今年4月底就能迎來好運，不僅事業做得風生水起，遇到困難也有貴人幫襯，賺錢的數字也遠超過去。

▍生肖虎

生肖屬虎的人面對家庭和事業都極富責任感，會透過不斷努力去尋求好的結果，主動積極的創造不一樣的價值，而過去的付出也即將迎來好的結果，今年4月底開始不僅能在職場上展露頭角，也能在生意場上獲利良多；經濟方面也能獲得大幅改善，賺得盆滿缽滿。