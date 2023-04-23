李姓女子因情緒不穩被聲請家暴令趕出家門，她23日清晨7時突返家，將家人反鎖在門外拒捕，數名警員破門逮捕時遭她抓傷，到警局不停哭鬧，在候詢室內就地小便，要求警員幫脫內褲擦屁股，離譜行徑令警大嘆無奈，急將她移送台南地檢署。
49歲李女與妹妹、父親同居，近年情緒不穩屢有脫序行為，李父高齡90歲，身體不佳，還需接受看護照顧，對女兒無可奈何。妹妹平日上班無暇看顧家人，受不了李女常在家中哭鬧，近日搬離家中。
無業的李女仍經常與家人、鄰居吵架，並提告見面的男網友，經常因糾紛鬧上警局，還曾對警員提告，被視為燙手山芋。
束手無策的家人聲請家暴令，將其趕出家門，李女23日清晨7時許卻趁妹妹外出時，偷偷帶著家當行李回家，再將家門反鎖，不讓妹妹入屋，逼得對方只好報警處理。
警方依照家暴令逮捕李女時遭極力抗拒，多名警員被她抓傷掛彩，另依妨害公務提告。
李女被逮竟大鬧警局，不時失控大聲哭鬧、敲打鐵籠、踹椅、飆罵三字經、使喚警員提供茶點，最後在候詢室當刑警面前就地小便，刑警喝阻不及，只能疲於奔命清理地板。
李女上廁所時，要求戒護警員幫脫內褲擦屁股，她不斷表示「我要告死你們每一個」，戒護警員大感無奈，哄她上車急送移送台南地檢署。
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