男子小安（化名）某晚狂飲5杯高粱後，一時性起，竟對熟睡中的親妹上下其手，完全不顧對方反抗；案發後檢警介入調查發現，他領有身障手冊，心智年齡僅6至9歲，法官審酌後一審判決無罪，但須至相當處所施以監護2年。

檢警在小安犯後進行偵訊時察覺有異，進一步了解才發現，他幼稚園時因學習進度不佳，經老師告知家長後，至醫院進行智能鑑定，診斷為輕度智能不足，於國小時拿到殘障手冊；初始等級為輕度，目前每3年回安泰醫院進行智能評估及換冊。

期間被告殘障等級由輕度轉重度，國中休學後未再就學，跟隨父親從事簡易工作，大多為重複動作；而在家人會談過程中大多低頭、聲音略小、少眼神接觸。

家人談到，小安平日一天約喝3大瓶啤酒，換算攝取純酒精量約為一天90毫升；案發當天，他喝了5杯58％高粱酒，換算攝取純酒精量約為400毫升，遠高於平日一天攝取量。

且案件發生在喝酒後不久，酒精在體內濃度仍高，造成他心情異常欣快、步態不穩、控制衝動能力喪失等，因此認定案發時，他受酒精影響，造成心智缺陷更加嚴重，使他無法判斷行為違法或無法抑制衝動。

法官認為，小安心智年齡僅有6至9歲，認知執行功能有明顯障礙，雖可在他人協助下從事非技術性工作，但判斷事情及行為控制能力受限，認定他行為時受酒精影響，所攝取酒精量遠高於平日4倍餘，造成心智缺陷更加嚴重，明顯無法辨識行為已違反刑事法律，依照刑法規定，一審判決無罪。

但考量小安沒有辦法理解行為不對，須外在力量加以約束，故認有「再犯」可能，因此諭知應入相當處所施以監護2年，期於精神醫療機構內，接受適當治療，並啟新生。

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