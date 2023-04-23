新北市長侯友宜昨日才完成新加坡訪問行程返台，期間由新加坡副總理黃循財公開2人在21日上午會面的消息，不僅讓侯此行收穫滿滿，更讓其格局瞬間被抬升至總統規格；不過21日當天下午，侯友宜臨時改變行程，後來雖證實是去拜會了新加坡經濟發展局副總裁彭鈱荃、代理副總裁劉晉榮等人，但現在外傳侯當天還有一個不公開行程，是否見了李顯龍，侯笑而不答。

侯友宜訪問新加坡21日下午的行程，原訂參訪新加坡創新機構，針對青年創業相關議題進行交流，不過侯友宜到場接受媒體聯訪後，旋即表示因另有行程，後續由青年局長接續完成既定行程便搭車離去。

對於突如其來的改變行程，隨行採訪媒體團不斷臆測，研判是要會見星國重要人士，但後來被證實這場行程是拜會新加坡經濟發展局，但現在有媒體傳聞，當天侯友宜還有另一個不公開行程，至今還無法解密到底見了什麼人。

由於侯友宜跟星國副總理黃循財會面，事後由黃主動公布訊息並貼出2人合照，如果連黃侯會都能公開，那麼新加坡還有何等人物層級更高且無法公開？因此研判這個「不能說的秘密」就是新加坡總理李顯龍，礙於新加坡向來的外交慣例，以及侯友宜目前還不具備總統候選人身份，恐觸動北京敏感神經，因此至今仍無法對外界證實。

侯友宜今天上午出席北台8縣市首長會議，有媒體追問此事，但侯友宜笑而不答，但卻也沒有明確否認，與他當初果斷否認外傳他在飯店曾與中國大陸駐新加坡大使孫海燕的態度截然不同。

假若侯友宜確實在此行當中見了李顯龍，那麼對他個人來說便是個極其重大的突破，因為對照當年馬英九、朱立倫的身份而言，侯若真順利與李顯龍會面，顯然是星國對其給予極高的禮遇，甚至可說是承認他為國民黨2024總統候選人的身份。