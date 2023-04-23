感謝黃女士捐贈扶幼公務車。（北高雄家扶中心提供/林雅惠傳真）

各界善心人士一同呼籲民眾重視兒童保護議題。（北高雄家扶中心提供/林雅惠傳真）

北高雄家扶中心今日於岡山區和平公園舉辦「大手牽小手，幸福跟著我，親子樂活趣」之兒少保護宣導活動，及女士黃玟旂捐贈扶幼公務車儀式，共計有800名的社區親子、受扶助家庭、寄養及兒少保護家庭親子共同參與，透過親子闖關活動，學習兒少保護概念並增加親子間互動關係。

根據衛福部統計，網路兒少性剝削案件以兒少色情影像相關犯罪為最大宗，2020至2021年成長率為19.5％，今年家扶基金會以「杜絕網路性剝削」、「better tomorrow」做為號召社會大眾共同關心兒童及青少年，透過親子闖關互動、兒少虛擬實境VR體驗等活動，加強親子對兒少保護情境的應對方式，瞭解兒少生活環境接觸逐漸多元化，無論是網路生活或現實情境，皆需要持續強化關注及保護才能夠避免發生不幸的事件，最終才能「幫助孩子邁向更美好的明天」。

活動過程，親子透過闖關形式，以遊戲互動方式說出正向、負向教養語句且透過引導，感受兩種不同語句的差異性，最後請親子進行愛的擁抱恢復關係後練習進階的正向教養語句，增強親子對於正向教養的感受。

後疫情時代多數家長因政府政策及學習模式改變等因素，讓兒童使用手機的時間加長，但兒童對於網路陷阱的辨別仍有不足，恐在網路世界受到不當對待。

活動現場透過牌卡互動等媒材協助親子辨別網路陷阱，建立兒童及家長使用網路的危機意識、如何關心孩子的網路生活及設置防護機制，避免兒童看到不宜的內容。

另外邀請同樣在關注兒少保護議題的網絡單位前來進行不同主題面向宣導，例如預防兒童失蹤、生活法律宣導、生活衛教、早療服務等主題，增加民眾對於兒少的權利、福祉的認識。希望透過各類型的宣導及教育，親子都能學習正確的兒少保護觀念，大家都能成為「兒保特攻隊」的一份子。

北高雄家扶中心主任吳瑞華表示，中心持續投入兒少保工作36年，每年辦理大型兒少保護宣導活動都能讓社區民眾從中受益，無論是增進親子間的互動關係、增加對於正向教養的概念、辨別及提前預防網路陷阱的敏感度，正視網路性剝削所潛藏的危機端倪，期待將來有一天全民落實參與兒少保護工作，達到兒少保護初級預防工作，並歡迎加入「兒保好鄰居」、「兒保之友」行列一起與家扶基金會守護兒少的每一天。

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