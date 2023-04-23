每年春夏之際是觀賞螢火蟲的最佳季節，「螢光散策」住房專案帶領旅人探尋螢火蟲飛舞光影。（礁溪老爺酒店提供）

「永續生活季」鼓勵旅客自帶備品無痕旅行，以友善環境方式度假。（礁溪老爺酒店提供）

「老爺永續樂活假期」以山林野營支持公益，幫助宜蘭在地弱勢孩童。（礁溪老爺酒店提供）

昨天是422世界地球日，越來越多的旅宿業者和民眾開始重視環保愛地球的相關議題，礁溪老爺酒店推出綠色生態旅遊，包括入住指定房型即享綠藤生機新品牌auscentic香氛組，邀請房客用最自然的方式倡議永續生活。適逢螢火蟲季，業者另外推出「螢光散策」住房專案，住房送生態導覽探尋火金姑身影；此外，飯店還與世界展望會合作，旅客入住「野營假期」住房專案，業者即捐款贊助弱勢家庭，善盡企業的社會責任。

永續生活季 住房贈綠藤生機香氛保養

近來永續議題備受關注，礁溪老爺特別在422世界地球日攜手綠藤生機推出「永續生活季」住房專案，特別選用綠藤生機全新品牌「auscentic奧森青」的天然純淨香氛做為旅行媒介，提供更加純淨自然的保養成分，讓旅行也對土地友善，為環境做更好的選擇。專案入住即享怡人的香味體驗，若入住「樓中樓套房」或「老爺套房」，再加贈護膚蜜微香禮盒，讓旅途中的心靈與肌膚更滋潤。

此外，礁溪老爺也開啟無痕旅遊模式，房客自備盥洗用具減少使用一次性備品、入住三天兩夜續住不換洗床單及打掃，或購物消費結帳使用載具不印製紙本發票，業者將贈送綠色暖心小物，感謝旅客對土地的友愛。

螢光散策 走讀山林倡議生態保育

每年春夏之際是觀賞螢火蟲的最佳季節，礁溪老爺位於五峰旗山林景區，除了有瀑布與登山等旅遊資源外，鄰近的聖母山莊步道更是螢火蟲棲息之地。為響應對生態保育的支持，即日起至5月31日止，礁溪老爺推出期間限定的「螢光散策」住房專案，帶領房客親身感受山林寧靜的綠意，一窺閃閃發光的螢火蟲，欣賞大自然舞動翩翩的光影之舞。平日雙人一泊二食11110元起，並提供早餐、宵夜與抹茶山下夢幻賞螢行程，並邀請房客漫遊山林的同時，也能沿途隨手撿拾垃圾，讓山林持續散發風采。專案日限5間房。

永續樂活假期 山林野營支持公益

「對環境友善，更對人關懷。」礁溪老爺長期與世界展望會合作，幫助貧困孩童解決就學問題。今年年初號召員工應援捐款，這次更邀請房客響應資助行動，即日起至6月30日止，只要民眾入住「樂活野營假期三天兩夜」專案，礁溪老爺即捐出500元贊助世界展望會「宜蘭助學行動」，讓孩子無後顧之憂地學習；更提供20組世界展望會服務家庭免費至飯店享受山林露營體驗。