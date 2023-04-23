中央警察大學第43期警佐班錄取名單近日揭曉，高雄市刑警大隊共有5名偵查佐上榜。其中，偵查第二隊4分隊偵查佐陳諺陞、李政原，2人皆畢業於警察專科學校專科警員班第24期，從警年資約15年，目前除為同分隊同事外，又將在警大警佐班當同學。

高雄市刑警大隊共有5名偵查佐考取第43期警大警佐班，有偵二隊4分隊偵查佐李政原、陳諺陞，科偵隊偵查佐陳㢯㢯、王淑芬，還有偵八隊23分隊偵查佐楊毅文。

其中，偵查第二隊4分隊偵查佐陳諺陞、李政原，2人皆畢業於警專警員班第24期，目前是同分隊同事，現在又雙雙上榜，分隊外頭也特地張貼紅榜單祝賀。陳諺陞今年37歲，在犯罪預防工作上不遺餘力，即使休假中也會主動銷假返隊支援案件，曾一舉逮捕詐欺車手頭及旗下車手，更曾協助破獲凶殺案，查緝大小案件不斷，有「刑大柯南」之稱。

另1名36歲偵查佐李政原，於2019年調任高雄市刑大，刑事經歷豐富，任職期間破獲多起詐欺、毒品案件，其中去年11月破獲網紅吸金案，一舉查扣犯罪所得達新台幣2000多萬元，堪稱「打詐高手」。

大隊長鄢志豪表示，上榜同仁平日在工作崗位上盡心盡力、克盡職守，勤餘時間仍不忘奮發向上、精進自身能力，最終通過考試，更上一層樓，此舉實屬不易，也鼓勵其他同仁勇敢挑戰自我，帶動單位整體進步，同時也期勉2人警大結業後，發揮生涯所學，繼續為警政工作奉獻心力。