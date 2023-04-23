《新英格蘭醫學雜誌》日前刊登一則研究，結果顯示心室早期收縮比例因喝咖啡而增加，讓民眾擔憂喝咖啡會引發心臟衰竭。醫師表示，1天出現1萬次心跳屬於心室早期收縮才可考慮用藥治療，僅能從研究推論，有心臟衰竭或相關風險者別喝或少喝咖啡，但仍須進一步由研究論證，健康的成年人可依喜好自行決定，不需想太多。

《新英格蘭醫學雜誌》刊登的研究主要探討咖啡因對健康成年人的急性影響，100名參與者在14天實驗期間，依照隨機指示，在不同天數內攝取咖啡或避免咖啡。結果顯示，咖啡攝取與心房早期收縮無明顯影響。然而，咖啡攝取者的心室早期收縮數量增加，日常步數較高，但每晚睡眠時間減少36分鐘，血糖濃度無明顯差異。

台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主治醫師李穎灝指出，該研究確實提到心室早期收縮的比例會因為喝咖啡增加，大約從每天100次變成150次，可是要避免過度推論研究結果。

他解釋，即使人們沒有心臟結構的問題，心室早期收縮過於頻繁仍可能增加數年後心臟衰竭的風險，所謂「過度頻繁」指1天內有10％比例以上心跳為心室早期收縮。以1天平均心跳10萬次計算，10％約等於1天1萬次心室早期收縮，和1天150次相比起來，差距甚大。

因此，李穎灝認為，可以從這項研究推論，建議有心臟衰竭或相關風險者患者別喝或少喝咖啡，但這只是一個推論，仍須更進一步研究證實這個論點。至於健康的成年人，喝不喝咖啡根據個人喜好決定就可以，不需要想太多。