馬拉松跑友邁力衝刺，中途跑累了還有補給站「充電」，高檔美食讓跑者邊跑邊吃、隨時補充體力。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市中央公園23日舉行「4117中央公園馬拉松」吸引逾4000位跑友熱情開跑，口罩解封令鬆綁後，大家「脫罩」大口呼吸、邁力衝刺，中途跑累了還有補給站「充電」，「有食閣有掠」，參加者直呼「真好康」。

主辦單位說，近年籌辦許多路跑、馬拉松等活動，此次以雙橡園開發座落在中央公園特區的基地面積4117坪數字為發想，規畫馬拉松組（42.195K）、半程馬拉松組（21K）、公園巡禮組（11.7K），另有親子4K巡禮組，及70歲樂齡組。

主辦單位指出，除祭出百萬獎金鼓勵參賽者跑出佳績，中途還設置「豪華高檔美食」補給站，包括，有龍蝦、干貝、烏魚子、黃金肋排以及骰子牛等，讓跑者邊跑邊吃、隨時補充體力。

運動局表示，中央公園有「台中之肺」之稱，面積廣達67公頃，園區有1.2萬株的台灣原生樹種及各季節植栽，猶如大台中都市綠肺，逾4000名跑者行經，除沿途綠意盎然，也可欣賞公園美景。

全程馬拉松組(42.195K)冠軍獎金高達11萬元，半程馬拉松組(21K)與公園巡禮組(11.7K)冠軍分別有4萬元與7千元的高額獎金，補給站也提供豐富營養的補給品，如龍膽石斑、龍蝦、干貝、肋排、骰子牛等美食，服務跑友。

運動局表示，路跑活動，帶動城市運動風氣，促進市民身體健康，打造台中成為運動城市，將持續促進全民健康，積極推動各項運動，提升規律運動人口，帶動全民運動熱潮。