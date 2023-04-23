內政部長林右昌、新北市副市長劉和然今（23日）同台出席中華民國國際獅子會第二聯合會MD300B成立大會。（葉書宏攝）

內政部長林右昌今（23日）下午1時許到新北市政府出席中華民國國際獅子會第二聯合會MD300B成立大會，林右昌致詞後表示，因為要處理治安的問題，要先行離開，他也強調，已經與Line建立「紅色通道」，可立即把詐騙群組、頁面下架，減少民眾被詐騙的可能性。

林右昌、新北市副市長劉和然今（23日）同台出席中華民國國際獅子會第二聯合會MD300B成立大會。林右昌致詞時表示，自己和妻子都是獅友，有12年的獅齡，獅子會給予他許多正能量和栽培鼓勵，第二聯合會所在轄區是人口最多的，約760萬人口，堪稱是全台灣最大的。

林右昌也提及，獅子精神代表的是勇氣、團結及力量，讓大家去服務社會，大家團結在一起力量無限大；疫情期間感謝獅友們給地方政府、中央政府很多的幫忙，沒有人預期到疫情耗時3年的時間，獅友們出錢出力、自動自發，政府力量有限，有賴於民間主動協助。

林右昌致詞後表示，因為要處理治安的問題，要先行離開。他強調，大家對於詐騙深惡痛絕，自己一上任後即執行源頭管理，管理Meta、Facebook、Google等，如今投資詐騙最為嚴重，都是透過Facebook、Google下廣告。

林右昌也提及，日前也已拜訪Line公司，Line之前跟政府的溝通不是很好，但如今已建立「紅色通道」，若有緊急重大、嚴重的詐騙案件，可以即時立即把詐騙群組、頁面下架，減少民眾被詐騙的可能性。