百萬YouTuber滴妹與阿滴以經營英文教學頻道走紅，近年除了自創個人YouTube頻道，更跨足餐飲業當起飲料店老闆，不時在社群平台分享生活點滴的她，稍早突然曬出雙腿上的瘀青照，接著無奈表示：「為何最近這麼衰」，讓粉絲紛紛關切究竟發生何事。

滴妹透露近來衰到遇到各種鳥事，像是每天都會莫名其妙受傷，例如撞到椅子、桌子，或者是抬頭撞到廚房的上櫃，從附上的照片只見無奈表情全寫在臉上，接著忍不住感嘆：「現在每天發生什麼奇怪的事，我都已經開始無感了，只是為何最近這麼衰」，接著詢問所有人盼得到解答「大家有遇過這種時刻嗎?有沒有什麼建議」。

滴妹近來遇到各種鳥事 。（圖／crown_du IG）

滴妹隨後更新貼文，她表示最近還飽受失眠所苦，每天都在莫名其妙的時間醒來，像是今天明明是周末可以睡晚一點，未料卻在7點就起床了，接著特寫腳上瘀青部位自嘲：「形狀跟布丁一樣」，還不忘在上面畫個笑臉，不難看出她苦中作樂的心情。

滴妹先前曾透露每當生理期來臨，除了出現下腹部絞痛的症狀外，全身還會長出像蕁麻疹般大小紅腫顆粒的「過敏反應」，像是手臂關節處就疑似抓癢而破皮，此外還會不斷失眠，嚴重程度到達「吃了藥也睡不著的那種失眠」，接著附上落淚的表情符號，不難看出被症狀所苦多年卻無計可施的心情。