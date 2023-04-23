買預售屋還是中古屋好？一名女網友日前提問，一樣的預算買中古屋坪數大又能馬上入住，反而預售屋空間小，還要好幾年才蓋好，好奇買預售屋的原因是什麼，意外釣出許多已置產的8年級生回應，認為付款輕鬆、屋況新是決定買預售屋的原因。

原PO日前在Dcard發文，跟中古屋起來，預售屋扣掉公設後，坪數小又不能馬上入住，為何還是有許多人喜歡賣預售屋建案，「是單純因為頭期款不足，想要慢慢付款嗎？」以及好奇會買預售屋的年齡層在哪？

文章PO出後，吸引一票已置產的8年級生分析原因，認為預算考量、屋況是決定買預售屋的兩大因素，「32歲買預售屋，主要有兩點：預算+新屋」、「預算不夠！預售屋頭期款付完，還能簡單裝潢買傢俱家電；中古屋自備款比較高又要重新拉線路，裝潢費用就很吃緊，跟老公都28歲，有2個孩子，預計今年交屋」、「女友要新的，不然想買中古屋」。

還有一名27歲女網友分享親身經歷，她才剛付完預售屋的簽約款及頭期款，認為一樣1000萬的房子，買中古屋身上要有200萬頭期以及仲介費、稅費、代書費，若屋況差還要整修費，等於要有隨時拿出250-300萬現金的能力，預售屋則是200萬頭期款分2-4年付，有些建商還會附家電及簡易裝潢，對家裡沒有贊助頭期款、自備款有限的年輕人比較友善。