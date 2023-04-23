桃園市長張善政去年上任後，積極推動各項政見獲好評！張善政今(23)日透露，這兩年因為疫情，役男入營的容流量縮減，許多役男延期入營，對於許多人反映「卡住」的焦慮感，張善政強調，將向中央爭取增加入伍員額，讓桃園市的役男減少等待時間。該文讓許多網友大讚，更有網友直呼「第一次看到有市長關心役男」。

張善政今日在臉書指出，這兩年來受疫情影響，役男入營的容流量縮減，使得許多役男延期入營，打亂原本求學或工作計畫。據統計，桃園市在3月底仍有2700多位役男還未入營，張善政表示，經過市府民政局積極向內政部役政署溝通爭取，桃園市4月的入伍員額可再增加485名，希望讓入伍大塞車的情況稍微舒緩。

對於許多年輕朋友與家長都向他反映這種卡住的焦慮感，張善政表示，相信國防部正努力增加資源，一定會透過妥適安排人力、經費與軟硬體設備，讓年輕朋友儘快入伍，桃市也會持續向中央爭取增加入伍員額，讓桃園市的役男減少等待時間，儘快進入下一個人生階段。

對此，網友紛紛表示「第一次看到有市長關心役男」、「感謝市長重視役男與家屬權益，有您真好」、「謝謝市長要協助處理中央的無能」、「默默認真的作事的好官」、「市長連這樣的問題都這麼重視，桃園人真的有福氣」、「大家都趕著入伍當4個月的，怕太晚當就要當一年的了」。