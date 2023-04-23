男性若陰莖彎曲，不免感到困擾，泌尿科醫師表示，約有20%男性有彎曲的問題，一般認為是因陰莖海綿體有微小的受傷，導致陰莖海綿體結痂，失去彈性的海綿體無法伸直，造成陰莖彎曲。醫師表示，有此困擾者可用3種體位，包括側躺傳教士體位、後背式體位、女上男下坐式體位，就可歪打正著立大功。

泌尿科醫師黃冠鈞在其臉書粉專表示，約20%男生有陰莖彎曲的問題，會導致自尊心低落、性交困難，進而影響心理健康，甚至工作表現，若陰莖彎曲大於30度，建議尋求專科醫師協助；若只是微微彎曲，不必太過氣餒。

至於成因，他表示，現在多認為是陰莖海綿體有微小的受傷、發炎，導致陰莖海綿體結痂，失去彈性的海綿體攣縮無法伸直，造成勃起後陰莖彎曲。男性在17～70歲均可能發生陰莖彎曲，但年紀大、有慢性病或有勃起功能障礙的族群，更容易出現陰莖彎曲。

他並表示，即使陰莖彎曲者也不會因此「不性福」，可針對彎曲方向進行體位調整，例如若是左右彎曲，建議採側躺傳教士體位，若是陰莖彎右邊，伴侶須右側躺，若陰莖彎左邊，伴侶就左側躺。若是陰莖向下彎曲，建議採「後背式體位」。若陰莖向上彎曲，建議的姿勢為女上男下的坐式體位。