近期雙北槍擊案引起各界關注，但綠營卻將責任甩鍋給新北市長侯友宜。對此，媒體人張禹宣嗆問，這整起事件屬於內政部的權責，但行政院長陳建仁、內政部長林右昌，卻忙著將責任甩鍋給新北市長侯友宜，侯難道是現任的警政署長？

張禹宣今（23）日在臉書發文表示，雙北64槍案件的起因，疑似是黑道之間因10億元的毒品「喵喵」被抄，他們互相懷疑有內鬼而引發內戰。另外，警政一條鞭，警方最上游的指導機關是行政院、內政部，各縣市的警察局長也是由中央推派。因此很清楚，這起事件是屬於內政部的權責。

張禹宣嗆問，陳建仁將事件的責任推給受害的侯友宜與新北市，但侯要拿什麼來負責？「當他還是警政署長？」另外，真正該負責的林右昌，卻也打了一手好太極，聲稱地方治安事件自有公評、裝作沒自己的事，把政治上的口號治國，帶到務實層次的治安犯罪防治上。

張禹宣狠酸，在先前爆出黑道春酒事件、林右昌怒批踩到政府紅線後，台灣的槍枝、毒品、詐騙等問題依舊猖獗，警方就算公布抄獲明仁會103人、查扣4億元的新聞，但黑道「槍照開毒照賣」、照樣把警方當做塑膠。張禹宣並直言，打擊黑道靠的是氣勢、氣焰壓制，但林右昌卻還在「談感覺」。

張禹宣直言，會有這樣結果根本不意外，因為林右昌和陳建仁都缺乏中央執政經驗，除了選舉操作、甩鍋打太極，他們充其量只是在過渡時期，把民調維穩的政客。

另外，對於先前發言遭砲轟甩鍋地方，陳建仁昨改口表示，治安是施政的首要，希望中央和地方都應該來合作做好治安工作。