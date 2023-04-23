為了幫助高雄17直播鋼鐵人勇闖季後賽，林書豪真的拚了！林書豪23日攻下追平聯盟紀錄50分，外加10籃板、11助攻完成本季首次大三元，其中上半場32分更打破聯盟半場得分紀錄，他卻提前犯滿離場，幸好鋼鐵人仍靠張傑瑋最後關頭連取8分，終場116比110險勝新北國王，豪奪8連勝，也以15勝21敗戰績跟夢想家並列第4。

儘管林書豪首節火力全開，投8中6、3罰俱中，拿16分、3助攻與3籃板，可惜他並未得分太多隊友火力支援，反觀國王不僅楊敬敏單節進帳10分，替補上場的戴維斯也有8分、6籃板，雙方打完首節，地主鋼鐵人29比31落後國王。

來到次節，林書豪火力仍然沒有停歇跡象，搭配陳又瑋、溫德兩人支援，鋼鐵人一度領先到10分，林書豪更在上半場結束前夕快攻上籃放進兩分，幫助鋼鐵人打完上半場56比49領先，林書豪半場就轟32分，打破PLG半場得分紀錄。

鋼鐵人第三節開始就打出7比0，其中包含林書豪三分球，也把領先優勢擴大到14分，林書豪更靠一記拋投，得分來到39分，打破自己原本PLG生涯最高38分，但他在此節還剩1分41秒提前5犯，鋼鐵人只好把他趕緊換下休息。

打完前3節，鋼鐵人87比74領先，林書豪得分也累積到42分，不過國王末節一開始就打出8比1追上，鋼鐵人只好提前在最後9分29秒就把林書豪換上場，可惜國王仍靠曼尼高3罰俱中，把比數追成96平，幸好林書豪馬上完成三分打。

但在最後4分12秒，林書豪還是犯滿畢業了，他氣到離場猛敲看板發洩，幸好鋼鐵人還是穩住了，張傑瑋最後64秒兩罰俱中，鋼鐵人領先4分，接著楊敬敏被吹進攻犯規，張傑瑋又在最後34秒投進中距離，隨後楊敬敏3罰2中。

無計可施的國王，只能祭出故意犯規戰術，張傑瑋又是兩罰俱中，雙方差距仍是6分，簡祐哲三分出手沒進，張傑瑋最後19秒兩罰俱中，接著曼尼高投進三分球，鋼鐵人換王律翔兩罰中1，國王最後再次三分出手沒進，只好宣告投降。