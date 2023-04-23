2024總統大選之戰已開始倒數，民進黨由副總統賴清德登記參加黨內初選，定於一尊；而眾黨主席柯文哲則表態將會參選，至於國民黨人選則尚未決定。對此，揭發蔡英文「論文門」弊案的旅美教授林環牆今（23）日就表示「2024這場選舉是道德陽光與邪惡的抉擇」，引發討論。

林環牆23日在臉書上表示，賴清德在接受民進黨提名時說「2024這場選舉是『民主與專制的抉擇』」，他認為「蔡英文崩壞台灣社會的倫理道德，認為更為貼切的定調是這場選舉為『道德陽光與邪惡黑暗的抉擇』」，林環牆也提及，賴清德有沒有勇氣高舉「道德正義」處理假博士蔡英文的論文門醜聞，將決定他是否具備台灣現代文明的領袖格局；如果沒有那樣的勇氣，賴清德註定會淪為「現代版光緒」。

最後林環牆更表示，台灣需要的是「真誠／良善／美好」的價值，做為邁向未來、引領團結全民的閃亮燈塔。台灣不需要耍弄「親中愛台」等政治話術，台灣要有勇氣做道德上對的事情。