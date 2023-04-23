國姓鄉琉璃山東方淨苑舉行浴佛祈福大法會，由住持釋體証法師主持，縣長許淑華出席法會。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

國姓鄉琉璃山東方淨苑舉行浴佛祈福大法會，縣長許淑華出席法會，並代表東方淨苑頒發琉璃山社區發展基金及教育基金。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

國姓鄉琉璃山東方淨苑舉行浴佛祈福大法會，縣長許淑華出席法會，並代表東方淨苑頒發琉璃山社區發展基金及教育基金。（南投縣政府提供／馮惠宜南投傳真）

慶祝佛曆2567年佛誕節，國姓鄉琉璃山東方淨苑今（23日）上午隆重舉行浴佛祈福大法會，由住持釋體証法師主持，縣長許淑華出席法會，逾500位信眾參與，場面熱鬧莊嚴；許淑華代表東方淨苑頒發琉璃山社區發展基金及教育基金，過程隆重。

許淑華表示，浴佛節是慶祝釋迦牟尼佛聖誕的宗教節慶，每年各界都會舉行佛誕浴佛大典，透過浴佛儀式洗滌人心，助人們超越身心靈的障礙，過程殊勝。此次東方淨苑特別結合社區，熱鬧舉辦浴佛大典，歡慶佛曆2567年佛誕節，吸引更多民眾前來參與，相當有意義。

她也強調，南投縣山川秀麗、地靈人傑，吸引許多宗教團體前來開山弘法，並積極參與各項社會公益服務，關心教育等，這份用心不僅令人感佩，更是社會祥和、安定人心不可或缺的一股力量。

許淑華說，為使宗教團體、寺廟更臻健全完善，縣府多年來除積極輔導外，她就任縣長後也指示民政處成立專責窗口來服務宗教團體，不論是法規、土地、寺廟合法化等各方面都能給予更完善的輔導與協助，需要中央解決的問題也會向中央反映，請中央協助解決，讓縣內宗教團體都能合法興盛，另對於涉及近期國土計畫法中央法規部分，也會向中央反映，希望各宗教團體與縣府攜手共同打造宜居環境，讓縣民都能幸福安康。

體証法師表示，感謝縣府對於宗教團體的輔導協助，未來該淨苑除持續關懷弱勢，關懷教育外，也會募集更多資源，將服務延伸到社區，讓各方大德捐獻的善款發揮最大效益。

這場浴佛祈福大法會，除縣長許淑華外，立委馬文君、縣議員吳國昌、陳怡君、國姓鄉長邱美玲及逾500位信眾大德參與，場面熱鬧莊嚴