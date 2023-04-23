民進黨新北第三選區（三重區）立委初選三強鼎立選情難分難捨，近日地方社團瘋傳「民進黨余天指定交棒李坤城」等報導，藍營人士則反酸是「民進黨是大清王」。對此，民進黨新北市議員邱婷蔚痛批，有心人士要破壞民進黨初選，民進黨會透過良性的競爭來選出最強的候選人，三重絕對沒有指定接班人的事情。

邱婷蔚表示，民進黨有清楚的立委初選民調遊戲規則，參選人都是透過初選機制再由民選選出，民進黨會透過良性的競爭來選出最強的立委候選人，「三重絕對沒有指定接班人的事情」，也呼籲選民選賢與能，才能為三重帶來正向的發展。

立委參選人李余典表示，自己奉獻30多年的人生為三重打拼付出，當年又黑又臭的二重疏洪道，每逢颱風必淹水，當年是自己一步一腳印與時任台北縣長蘇貞昌共同改善才有今日的新北大都會公園。

此外，為了讓每位需要幫助的市民朋友即時能得到幫助，自己也率先全台每個文宣上留下行動電話，就是希望能提供給每位市民最即時的服務。

最後，李余典也強調，自己一生都在為三重來服務，是三重最在地、最熱心、最有經驗的民意代表，有信心可以成為最強候選人來團結三重。拜託大家給李余典一個前進立法院的機會，繼續為三重努力為台灣做事，下周（4月24日至4月26日其中一天）電話民調，請「唯一支持李余典」。