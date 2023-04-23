嘻哈團體L.A.Boyz在1990年代紅極一時，為台灣帶來美國街頭舞蹈及音樂，但只維持了5年，便在1997年宣布解散，退出歌壇，隨後3位團員都各自發展。怎料，「麻吉大哥」黃立成稍早在IG貼出看球賽的照片，卻驚見與黃立行、林智文合體。

黃立成今（23）日在IG限時動態上傳一張照片，可見他與林智文、黃立行坐在場邊，他與林智文身穿深色服裝，黃立行則是戴著棒球帽，穿著黃色上衣及牛仔褲，3人露出笑容，L.A.Boyz罕見讓網友都嗨翻。

事實上，3人最後一次公開合體是2018年在林智文的婚禮上，而林智文自團體解散後，就轉行學醫，並在洛杉磯獨立開業，是名專業的骨科醫生，在2017年與女友求婚後，各年便在法國舉行婚禮，2019年順利誕下一個兒子，家庭及事業都很成功。

黃立成則是另拓自己的事業版圖，在2020年退出17直播的股權後，就專注於其他領域的事業，不論是電影、音樂、虛擬貨幣，都經營得有聲有色。至於黃立行，自2017年出演女友徐靜蕾執導的電影《綁架者》後，就幾乎未出現在螢光幕上，前陣子徐靜蕾在IG上傳了打高爾夫的影片，才被網友們聽到疑他的聲音大喊「Nice」，引發熱烈討論。