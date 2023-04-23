禾浩辰今年擔任環保大使參加路跑。（國家地理提供）

禾浩辰參加路跑輕鬆完成4K賽事。（國家地理提供）

左起宇珊、紀言愷、環保大使禾浩辰、巴鈺及HOWHOW，於4K起跑點前合影。（國家地理提供）

左起郭彥均、黃沐妍、環保大使禾浩辰、謝忻、張勛傑，多位藝人一大早起床參加路跑。（國家地理提供）

右起張勛傑、郭彥均、體育主播田鴻魁、路跑名人象總、環保大使禾浩辰、歐陽靖、黃沐妍、謝忻、路跑名人小偉教練。（國家地理提供）

今年適逢國家地理在台25週年，於23日舉行第九屆《2023國家地理路跑–為永續而跑》活動，今年特別邀請熱愛運動的陽光男孩禾浩辰擔任環保大使，禾浩辰熱愛戶外活動衝浪、滑雪、健身、跑步…等，喜歡動物和接觸大自然，還養成環保好習慣，隨身攜帶水壺、環保餐具，減少一次性用品使用，這次受邀擔任環保大使，他自己表示非常驚喜又開心。

擔任今年環保大使的禾浩辰一大早就現身凱達格蘭大道起跑現場，看到現場滿滿參加路跑的人潮，讓只睡4個小時的他瞬間清醒，尤其以往自己是參加路跑的跑者，這次卻是在舞台上負責鳴槍起跑，看到這麼多人熱愛運動為地球而跑，讓他相當震撼，感動之餘，跑道邊伸出手近距離與跑者擊掌，尤其在4K起跑點上參加者為了跟他擊掌大排長龍，顯見他在現場的高人氣。平常有路跑習慣的禾浩辰，表示自己平常都是跑5到10公里，5公里長度大概會花上20到25分鐘，這次也下場親自體驗4K賽程，還不忘柔性鼓勵被他強迫來參加的工作人員跑起來，不過由於參賽人潮實在太多，沿途不時與粉絲拍照，慢慢跑享受有別一個人跑步的歡樂。中途也發生意外的插曲，原來禾浩辰發現有跑者臉色發白身體不適，立刻請附近工作人員上前協助，不愧是陽光暖男。

路跑活動當天，還有許多歌手、藝人、名人共襄盛舉，包括原子少年FEniX將於大佳河濱公園為上萬跑友獻聲表演；參加21K組有知名Podcast「跑步不要聽」主持人體育主播田鴻魁、張勛傑、謝忻、名模娜塔莉；9K組有熱愛運動的型男藝人郭彥均、路跑名人歐陽靖、知名球評曾文誠、型男演員吳岳擎、黃沐妍；4K組則有衛視中文台《一袋女王》主持群巴鈺、JR紀言愷、劉宇珊以及百萬人氣網紅HowHow，加上本屆環保大使禾浩辰，號召大家一起為地球而跑。