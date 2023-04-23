生產知名飲品蘋菓西打的大西洋飲料公司平鎮廠遭投訴，指出生產的飲料有不明白色沉澱物，桃園市衛生局周末不打烊，動員稽查小組前往稽查，確認生產線已經暫停生產、現場封存的封條也完整，更強調市售食品通路商不得再販售「1250ml及2000ml的蘋菓西打」，違者依法恐面臨3萬以上至300萬元以下不等罰鍰。

衛生局表示，自21日發現大西洋飲料公司生產的「蘋菓西打」飲料有不明白色沉澱物事件，立即啟動全面稽查行動，周六、日假日也不打烊，動員30人次稽查小組前往桃園平鎮區工廠，確認問題產線已暫停生產，現場封存的4萬1237罐產品數量封條完整。同時，稽查小組也到大賣場、超市、便利商店、傳統商店、中式宴席餐廳及經銷商等場域，合計查核87家，疑慮產品已下架，總計下架4118罐，約8164公斤。

衛生局說，目前已透過食品業者登錄系統資訊，發出電子郵件即時通知1萬家餐飲業者，確保所有疑慮產品全數下架，守護民眾的飲食安全。另也提民眾，自4月23日零時起，市售食品通路商不得再販售「1250ml及2000ml蘋菓西打」，違反規定將依食品安全衛生管理法第47條規定處新台幣3萬至300萬元罰鍰。

此外，消費者可憑今年4月23日前的發票或商品向原購買通路辦理退貨退費，或透過大西洋公司退貨專線0800-241-548以及(02)2982-0061辦理退貨退費，衛生局提醒民眾若發現違規事件，可撥打0800-285-000及全國食安專線1919，共同維護食品安全。