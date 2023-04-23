桃園客家桐花祭開幕，民眾開心在桃園客家文化館賞花。（呂筱蟬攝）

桃園客家桐花祭開幕，民眾開心在桃園客家文化館賞花。（呂筱蟬攝）

時序即將進入5月又到了桐花盛開季節，桃園市客家事務局舉辦客家桐花祭23日登場，今年以「遊尞桐花庄」為主題，市長張善政參加開幕式的伯公祭儀，另有5條古道舉辦桐花輕旅行，還有不插電音樂會、迷你市集及各種桐花體驗活動，邀請民眾走進自然，品味愜意的假日時光。

今年的伯公祭儀突破以往客家傳統重男輕女觀念，由客家局培訓之女性學員擔任禮生，引導進行三獻禮流程，市長張善政擔任主祭，感謝這片山林土地帶給人民的豐富資源。他說，每年最美麗五月雪時間又到了，今年有5條小旅行，搭配生態導覽與手工藝、美食，大部分額滿剩下少數名額，每年桐花季很多地方都有，桃園尤其龍潭地區的桐花最美，油桐花與客家鄉親淵源很深，油桐樹籽可以榨油，油桐樹生長在客家地區，後來發現花開也很美，雖然現代沒有在榨油，但油桐花取代成為最吸引人的地方，油桐花觀光資源桃園要好好發揮，各局處與客家局互相搭配，要看最美油桐花就要到桃園來。

客家局也說，今年桐花祭與5行政區在地社團合作推出5條小旅行，自4月15日上架開放報名已秒殺額滿，未能報名小旅行的民眾，也可自行走訪桃園市賞桐秘境，如龍潭區三坑鐵馬道、小粗坑古道，龜山區羊稠坑步道、大坑桐花步道，大溪區打鐵寮古道、大艽芎古道及齋明寺古道等，目前各地桐花已陸續盛開，更多的桐花活動資訊，可上「2023桃園桐花祭」官方網站或臉書「桃園桐花祭」查詢。