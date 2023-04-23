愛沙尼亞司法部長Kalle Laanet在日前就職前夕以友台小組國會議員身分投書愛沙尼亞國家廣播公司（ERR NEWS），強調現在是時候採取明確立場與台灣站在一起，呼籲愛沙尼亞應該選擇站在歷史正確的一方，共同維護自由民主「挺台灣！」

Kalle Laanet在投書中表示，愛沙尼亞一直是歐洲和自由世界支持烏克蘭的旗手，現在是時候採取明確立場與台灣站在一起，即使台灣與愛沙尼亞相距8000多公里，但台灣是經濟實力雄厚，是世界晶片王國，具舉足輕重地位，呼籲愛沙尼亞應該選擇站在歷史正確的一方，共同維護自由民主，挺台灣。

他說，台灣生活在另一個威權超級大國的騷擾和威脅之下，中國在台灣周邊的軍事演習，讓遙遠的愛沙尼亞小國乃至全世界都成為了自由國家的新聞。

Kalle Laanet指出，台灣在世界市場的王牌是芯片，現在是很大一部分人已經離不開的小玩意兒，包括電腦、電話、家用電器、汽車-飛機-輪船、農業機械、各種生產、寵物識別、貿易、娛樂等，很少沒有使用到芯片，但台灣的處境卻比我們更加緊張和不確定。

北京曾公開表示，在台海進行演習是軍事征服台灣的一種做法，他說，這意味著，如果美國在選擇時需要盟友，比如幫助台灣抵抗中國的進攻，那麼我們有責任，為我們的自由付出很小的代價，在這個問題上支持美國這個最大的盟友。

他以捷克、立陶宛和斯洛伐克為例，這些國家都已經明確表達了他們的態度。現在是愛沙尼亞明確表態支持這個長期遭受獨裁大國威脅及騷擾的友好自由國家—中華民國（台灣）的時候了，這是我們站在歷史正確一方的機會。 這是在個人及友誼關係中的應有行為，也是一個國家在聯盟關係中的應有作為。

我駐拉脫維亞代表李憲章日前接受拉脫維亞國家電視台（LTV)《世界透視》（Pasaules Panorama)節目專訪時也表示，中國過去30年國防預算增加39倍，過去8年來更逐年增編增加國防預算，成為全球軍事人員規模最大、國防預算第二高的國家。

他呼籲國際社會及理念相近國家應高度關注及正視台海緊張局勢，切莫輕忽、姑息中國加諸的威脅。歐洲及亞太雖然地理遙遠，但在地緣政治安全、經貿鏈結及全球產業鏈等方面可謂「唇亡齒寒」，休戚與共。

李憲章強調，國際社會必須正視中國經野心及軍事威脅對區域和平與安全、國際經貿交流及產業鏈造成的威脅，團結一致共同對抗中國及俄羅斯的霸權擴張。