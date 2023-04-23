香港男星鄭浩南（原名：鄭立興）外型陽剛，以拍三級片和演反派為主，2002年再婚鮑愛玲，兩人育有一對子女，去年鄭浩南卻自爆婚變，沒否認妻子有小王，而他的房車都不在自己名下，被視為人財兩空。近日，有網友拍到鄭浩南吃路邊攤，整個人消瘦一大圈。

鄭浩南到珠海市某家麵攤用餐，剛好被網友巧遇並拍下，當天氣溫將近30度，鄭浩南仍身穿筆挺的藍色套裝，腳踩發亮的黑色皮鞋，顯然是耐熱體質，且對衣著相當講究，即便只是去吃路邊小館，也要正裝出席。

照片中，可以看到鄭浩南消費的小店內部沒啥裝潢，牆壁的角落還有明顯的污垢，而他坐在簡陋的圓形小椅上，和朋友邊吃邊高談闊論，相當接地氣。用餐過程，鄭浩南講得滔滔不絕，情緒有些激動，從側面來看，他的身形小了一號，臉部也消瘦，顴骨相對變得凸出。

值得一提的是，貴為明星的鄭浩南，待人處世友善、親民，大方地接受老闆的合照要求，也沒在care是否有開美肌修圖，只見他對著鏡頭微笑，臉部長出很多條皺紋，顯然以坦然的心態面對自然的變化。

鄭浩然去年9月出席電影《壹獄II劫數難逃》殺青宴，突自爆婚姻觸礁，表示為了工作曾離家16個月，去年聖誕節前夕特別打電話給老婆，預告將回家，卻遭女方掛電話，被問婚姻是否有第三者？鄭浩然沒承認也沒否認，只說：「我很愛家人，沒想到這事情會發生在我身上。」相關事宜已交給律師處理。

鄭浩然更透露，前年底回吉隆坡的老家後，驚覺人去樓空，而他把當地的物業都登記在家人名下，現在只剩下一間祖屋，若真的離婚可能損失慘重。去年10月鄭浩然迎接58歲生日，在抖音上傳慶生片，只見他沒有摘下婚戒，數度對著鏡頭哭泣，感嘆：「我覺得真的沒什麼好慶祝，因為我去年就知道自己已經什麼都沒有了」，但他強調會更珍惜現有的一切。