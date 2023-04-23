為協助畢業生順利求職，提供廠商與學生良好的就業媒合平台，屏東大學申請勞動部勞動力發展署高屏澎東分署就業服務計畫經費補助，將於26日上午10點起在屏商校區風雨球場舉辦「2023校園徵才博覽會」。

活動上邀請教育、金融、製造、資通訊、住宿餐飲等相關產業，包括台積電、日月光、國巨及仁寶電腦等知名企業，共78家廠商聯合徵才，預計提供3800個以上多元職缺，這兩者均創歷年新高。