31歲男神卞慶華連續2年接下沐浴乳代言，昨（22日）特別舉辦品牌見面會，好友小豬（黃沐妍）現身力挺， 活動現場吸引近百名粉絲支持，他也大方秀出冰塊腹肌寵粉。他這1年來加入《女人我最大》擔任助理主持，談起主持人藍心湄姐的給予照顧，充滿感激。

卞慶華表示藍心湄是他非常重要的貴人，在各方面非常照顧提攜，工作上遇到困惑時開導、正向提點他，「主持上會提點一些方向讓我去慢慢學習摸索，超級感謝她！她在演藝圈擁有良好風評、是做人非常成功的前輩，所有點點滴滴都是我值得學習的地方，照著心湄姐腳步走，是超級棒的人。」

他近來也嘗試開始練舞，目前學了4個多月，何時可以挑戰唱跳表演？他羞說：「我肢體不太協調，還在學習律動，應該要再苦練幾個月才可以表演，自己要再多努力。」他預告今年預計推出寫真集，「尺度大家可以期待，很大的突破！要做跟別人不一樣的寫真集，可以期待一下。」

卞慶華透露目前感情空窗，是否會排斥姊弟戀？他回應：「完全不排斥姐弟戀，我蠻喜歡姊姊，既成熟又可以開導我，不幼稚又理性，可以陪伴一起成長。」年齡大6歲以內是接受範圍。