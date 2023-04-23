112學年新竹縣全中運，羽球項目23日產生團體賽金牌，台北市立大同高中直落三點擊敗基隆市基隆高中，完成全中運羽球女團3連霸。

女團金牌戰第1點，大同高中黃羽薇21比6、21比19基隆高中陳羽彤，第2點單打大同高中彭雨薇21比14、21比16基隆高中陳姵茿聽牌，第3點女雙大同高中楊筑云／詹又蓁21比11、21比15再挫基隆高中吳姵珊／陳妤蓁，以直落三點完成3連霸。

本屆新竹全中運大同高中連下24局，以相當好的狀態完成3連霸，女單好手彭雨薇賽後表示，追求3連霸是對學姐的承諾，因為自己高一時學姐帶領團隊爭取到首次全中運羽球高中女子組女團金牌，當時就承諾要努力不讓冠軍旁落他校、延續連霸。

男團賽事則是競爭激烈，金牌戰和銅牌戰都是5點打好打滿，銅牌戰新北市能仁家商總比分3比2氣走台北市泰北高中，金牌戰台中市西苑高中3比2力退高雄市高雄中學，西苑收下2連霸。