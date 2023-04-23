台6線苗栗縣出磺坑5噸巨石掉落 狠砸路中央幸無人傷亡 16:192023/04/23 中時 李京昇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台6線苗栗縣公館鄉出磺坑路段，中午傳出有巨大落石掉落。（民眾提供／李京昇苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台6線苗栗縣公館鄉出磺坑路段，23日中午12點多發生巨石掉落事故，所幸沒有造成人員傷亡，苗栗警分局獲報前往拉起封鎖線，並通報公路總局苗栗工務段搶通，目前維持單線通車，預計最快下午6點可恢復正常通行。 連日豪雨使得苗栗山區土壤飽含水分，今天苗栗縣消防局中午12點多獲報，在出磺坑明隧道前，有1顆4、5噸的巨石掉落在道路正中央，所幸當時沒有人車經過，警方到場發起封鎖線，公路總局則派員設置護欄搶通，各單位呼籲民眾，行經該路段時，務必小心行駛。 #巨石 #苗栗縣 #公館鄉 #出磺坑 #落石 也許您會感興趣 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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