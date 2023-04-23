台6線苗栗縣公館鄉出磺坑路段，23日中午12點多發生巨石掉落事故，所幸沒有造成人員傷亡，苗栗警分局獲報前往拉起封鎖線，並通報公路總局苗栗工務段搶通，目前維持單線通車，預計最快下午6點可恢復正常通行。

連日豪雨使得苗栗山區土壤飽含水分，今天苗栗縣消防局中午12點多獲報，在出磺坑明隧道前，有1顆4、5噸的巨石掉落在道路正中央，所幸當時沒有人車經過，警方到場發起封鎖線，公路總局則派員設置護欄搶通，各單位呼籲民眾，行經該路段時，務必小心行駛。