由桃園客運和台北客運聯營的「9103大溪－捷運頂埔站」公路客運路線，業者以經營虧損不敷營運成本，先是在今年2月減班，並將於今年5月3日停駛。居民抨擊大溪未有其他大眾運具能往返新北，交通機能比偏鄉地區還糟，市府交通局回應，已規畫試辦「263大溪—恩主公醫院」作為替代方案，5月4日上路。

桃園大溪至新北土城的捷運頂埔站9103客運線為40年歷史的老路線，自2001年起由桃園、新北客運聯營至今，近年受其他運輸工具路線影響逐年減班，業者以經營虧損不敷成本，2月13日起減為每天早晚往返各2班車，5月停駛之後，也將影響桃園至新北通勤或是前往三峽就醫民眾之不便。

市議員陳治文指出，公路總局轄管的9013路線預計於5月上旬停駛，屆時將嚴重影響大溪區市民乘車權益，為顧及桃園市民往返三峽通勤需求，積極向交通局爭取研擬替代路線方案，計畫推出「263大溪—恩主公醫院」因應，且將迄點規畫至恩主公醫院，可同步滿足就醫需求民眾。

交通局公共運輸科長黃心韻指出，原9013路線從桃園市大溪至新北捷運埔頂站，走公路客運路線公路總局未給予客運業者虧損補貼，不能說完全沒人搭但也沒到賺錢的地步，評估大溪至新北市只有這條路線，若停駛對大溪人造成不便，試辦263新路線從大溪發車到三峽，將路線截短，民眾至三峽後再轉乘當地公車前往新北其他地區也相對方便。

她說，日前舉辦263線定線會勘，規畫以1輛甲類大客車，每日5班次營運，將充分收集運量資料作為後續檢討是否轉為正式路線之依據，本試營運路線預計於5月4日上線，依桃園市區客運計價方式收費，使用桃園市民卡享有相關票價優惠，而試辦期為3個月，試辦期間桃園市府提供虧損補貼經費維持客運業者營運，試辦期滿後另也會檢討相關成效及需求。