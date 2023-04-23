拉拉山森林遊樂區培訓導覽員解說路線開放報名。（呂筱蟬攝）

桃園市拉拉山國家森林遊樂區開園，由林務局與台灣生態旅遊協會合作，培訓在地居民成為專業導覽員，第一批共有8人順利取得認證投入導覽解說行列，另也擴大加入在地羅浮高中學生成為生力軍，成為第二批社區解說員，由在地人說在地故事方式期盼提供遊客深度的旅遊體驗，即日起也開放拉拉山霧林漫步解說路線報名。

新竹林區管理處指出，拉拉山國家森林遊樂區周邊部落沿線有水蜜桃、甜柿等農特產，還有櫻花季、水蜜桃季等特色旅遊資源，另園區內有紅檜巨木群、中高海拔原始林相等自然景緻，非常適合闔家旅遊體驗。為增進與在地連結，委託台灣生態旅遊協會辦理「拉拉山巨木區周邊社區解說員培力計畫」，盤點周邊部落的生態旅遊資源，聘請專業講師開課自然資源、生態特色及解說技巧培力課程，以提升解說員專業知能及技巧。

拉拉山國家森林遊樂區規畫巨木群觀賞路線共計4條，包括漫步有氧之旅觀賞1至4號巨木，坡度平緩適合親子同樂，步行時間約1小時；迷霧森林之旅沿著1至11號巨木，步行時間約1小時40分鐘。越野山林之旅則是沿著1至12號巨木與20號至22號巨木，步行時間約2小時；飽覽巨木之旅沿著1至24號巨木，飽覽全區巨木步行時間約3小時。即日起霧林漫步解說路線試營運，一般報名10人成團每人150元，團體報名10人(含)以內，每團1500元；10人以上（20人為限）每團2000元。