肯亞警方在調查一宗牧師遊說信徒「餓死才能見耶穌」的邪教案件後，至今在森林深處掘出21具遺體，警方表示已經發現更多淺墳，預計會有更多受害者。

肯亞警方在沙卡赫拉（Shakahola）森林挖出數具遺體，據信這些遺體與遭控洗腦信徒「餓死才能見耶穌」的邪教牧師有關。

綜合英國廣播公司（BBC）、《每日郵報》（Daily Mail）報導，肯亞基督教會「佳音國際教會」（Good News International Church）牧師恩錫格（Paul Mackenzie Nthenge）被控洗腦信徒「餓死才能見耶穌」，4名信徒疑似將自己餓死後，肯亞警方於15日逮捕恩錫格。

21 bodies exhumed in investigation of Kenyan cult. Paul Mackenzie Nthenge reportedly told followers to starve themselves to ‘meet Jesus’.



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不過警方在調查這起邪教案件時，陸陸續續在東岸沿海城鎮馬林迪（Malindi）附近的沙卡赫拉（Shakahola）森林挖出更多遺體，至今已掘出21具遺體，消息人士透露，其中3名罹難者為孩童。警方上周才從森林裡救出15名教會信徒，可惜4人送醫後仍不幸身亡。

肯亞警方在森林深處挖出更多遺體。

肯亞媒體指出，至今警方已至少在森林裡確認58座淺墳，預計後續會發現更多受害者。

當地人權組織馬林迪社會正義中心（Malindi Social Justice Centre）的考多（Victor Kaudo）描述，「當我們抵達森林時看見又大又高的十字架，我們知道有超過5個人埋在那裡。」

除了洗腦信徒餓死，報導指出，恩錫格還鼓勵一對父母悶死2名男童。

針對指控，恩錫格否認行為不當，強調已經在2019年關閉教會，稱受到前教友迫害。他將於5月2日出庭，他的6名親信也已被捕。

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