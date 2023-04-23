隨著中共海軍最新航母福建艦服役，陸媒預測：與之配套的新型艦載機也將陸續揭開神秘面紗。（看台海）

據大陸官媒中央廣播電視總台旗下的新媒體平台「看台海」微信公眾號報導，今天是中共海軍成立74週年紀念日。航母福建艦也傳來好消息：航母福建艦動力測試、繫泊試驗順利展開。「同時，隨著福建艦服役，與之配套的新型艦載機也將陸續揭開神秘面紗。」

隨著福建艦進一步完成海試，並最終形成戰鬥力，中共海軍將真正邁進三航母時代。微信公眾號「看台海」今日刊文表示：「但由於我國海洋面積廣闊，僅遼寧艦、山東艦和福建艦三艘航空母艦是無法滿足需求的，所以，未來勢必會建造新的航母。」

文章稱，「電磁彈射的起飛方式，決定福建艦可以搭載固定翼艦載無人機、重型艦載戰鬥機以及固定翼艦載預警機等多種新型艦載機。這些新機型的亮相值得期待。」

今日，大陸官媒新華社刊發長文《強軍十載，挺進深藍——寫給在強軍目標指引下奮進的人民海軍》慶祝中共海軍成立紀念日。

文章稱，就在4月上旬，山東艦航母編隊赴西太平洋開展實戰化演練，艦載機多次起降進行艦機協同、對海突擊，冷靜應對外軍艦機滋擾挑釁。

2022年6月17日，中國首艘彈射型航空母艦，也是中國第三艘航空母艦——福建艦，在萬眾期待中下水。10年間，中國航母實現了從無到有、從改裝到國產、從滑躍到彈射的升級跨越，穩步邁入「三劍客」時代。

10年間，中共海軍接二連三「下餃子」。新型戰略核潛艇、首艘大陸國產航母、大型驅護艦、綜合補給艦等相繼入列，艦載戰鬥機批量交付，預警機、艦載直升機再添新成員，新型反潛巡邏機補齊了中共海軍反潛作戰的弱點。