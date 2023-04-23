新北市青年局今攜手警察局、衛生局、勞工局、教育局及社會局於新北市立圖書館總館舉辦「Social Designer 2023青年永續社會設計挑戰賽」開幕式，齊聚全台各地120組學生團隊，150位高中職、大專院校學生，誓師共同解決教育、移工、貧窮、性別、心理健康等五大永續議題。

新北市青年局長邱兆梅致詞表示，希望藉由這樣的活動與各界交流，帶來更多正向的討論，並且希望未來能夠將青年們的創新想法實際投入解決問題，讓青年參與、社會共好。

開幕式中，代表教育議題（SDG 4）的出題組織「為台灣而教」影響力發展部總監何采桑表示，台灣正面臨嚴重的教育不平等，而教育問題往往也是社會問題的縮影，透過這次挑戰賽邀請同學設計一個讓高中職學生意識到教育不平等的行動方案。

代表移工議題（SDG10）的「One-Forty」品牌公關蘇欣儀指出，移工長期面對社會的不友善、不包容，希望藉由這次機會讓學生拜訪所在城市的移工假日聚落，透過「認識」打破因缺乏理解產生的隔閡！

代表心理健康議題（SDG 3）的「點點心理學」創辦人Winnie則強調，雖然近年來民眾逐漸關注心理健康議題，但對於精神疾病的汙名與迷思依然存在，相關知識的推廣和普及還要不斷努力，期待學生可以設計行動方案讓身邊的同學形塑正確認知。

代表性別議題（SDG 5）的「台灣性別平等教育協會」副秘書長高芷涵提到，數位性別暴力是網路世代值得正視的問題，但不能只靠自我保護，而是如何建立每個人對像是性私密影像外流、性剝削的受害者的「同理心」。

代表貧窮議題（SDG 1）的「人生百味」共同創辦人巫彥德則表示，過去在倡議《社會救助法》修法，最困難的是缺少社會大眾的關注和討論，期許同學不只是透過本次參與釐清自己對貧窮的想像，也藉此促進社會大眾反思現有法案與自身的關係。

開幕式現場也湧進上百位參賽同學，有受訪表示，「希望透過參加挑戰賽，累積自己解決問題的能力，同時也可以跟同樣關心社會永續議題的同儕彼此學習、良性競爭，更期待進入複賽後，可以跟議題組織近距離接觸和對話！」